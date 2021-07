Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Renault-Manager Hochgeschurtz übernimmt Steuer bei Opel Beim Autobauer Opel nimmt ein neuer Chef Platz am Steuer. Der bisherige Deutschland-Chef des Konkurrenten Renault , Uwe Hochgeschurtz, soll die Traditionsmarke mit dem Blitz ab dem 1. September führen, wie das Unternehmen am Dienstag am Stammsitz …