Shutterstock startet globalen Zuschuss in Partnerschaft mit dem It Gets Better Project, um LGBTQ+-Gemeinschaften zu stärken und authentisch darzustellen Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 13.07.2021, 14:32 | 34 | 0 | 0 13.07.2021, 14:32 | Als Erweiterung des im Dezember 2020 gestarteten The Create Fund feiert die It Gets Better-Partnerschaft die Vielfalt der LGBTQ+-Gemeinschaft mit einem Zuschuss in Höhe von 10.000 US-Dollar, um LGBTQ+-Kreative finanziell und professionell zu unterstützen. NEW YORK, 13. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc . (NYSE: SSTK ), eine führende globale Kreativplattform, die Komplettlösungen, hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, gab heute eine Partnerschaft mit dem It Gets Better Project bekannt, einer gemeinnützigen Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, lesbische, schwule, bisexuelle, transgender und queere Jugendliche auf der ganzen Welt zu fördern, zu stärken und zu verbinden. Die Partnerschaft zwischen dem It Gets Better Project und Shutterstock zielt darauf ab, visuelle Stereotypen von LGBTQ+ herauszufordern, um die Vielfalt der LGBTQ+-Gemeinschaft besser zu repräsentieren und gleichzeitig die Medien- und Werbeindustrie über die Macht der vielfältigen Fotografie aufzuklären - sowohl vor als auch hinter der Kamera. Um eine sinnvolle Veränderung in diesem Bereich zu bewirken, hat Shutterstock die am häufigsten gesuchten Bilder für LGBTQ+ identifiziert und eine Umfrage erstellt, die von Mitgliedern der It Gets Better-Gemeinschaft ausgefüllt wurde, um festzustellen, ob diese Bilder und Suchlaufzeiten ihre persönlichen Erfahrungen sowie die der LGBTQ+-Gemeinschaft genau repräsentieren. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören: 40,1 % der Befragten fühlten sich als Mitglied der LGBTQ+-Gemeinschaft nicht repräsentiert

Bei der Suche nach Darstellungen von LGBTQ+-Persons of Color gehören zu den drei wichtigsten Geschichten und Bildern, die die Befragten gerne geteilt sehen würden:

nach Darstellungen von LGBTQ+-Persons of Color gehören zu den drei wichtigsten Geschichten und Bildern, die die Befragten gerne geteilt sehen würden: Alltag - 66,1 % der Befragten



Eine Familie gründen - 52,4 % der Befragten

gründen - 52,4 % der Befragten

Positive/erhebende Momente - 51,9 % der Befragten

Zu den drei wichtigsten Orten, an denen die Befragten gerne mehr LGBTQ+-Vertretung sehen würden, gehören:

Familienveranstaltungen - 70,4 % der Befragten



Gelegentliche Gruppeneinstellungen - 64,6 % der Befragten



Arbeitsplätze - 64,2 % der Befragten

Auf die Frage, wie wir LGBTQ+-Mitglieder authentischer repräsentieren können und wer aus dieser Gemeinschaft mehr Vertretung braucht, waren die drei wichtigsten Antworten:

Trans-Körper und die Trans-Erfahrung - 81,8 %



LGBTQ+ Farbige Personen - 76,3 %



Nicht-binäre Körper und die nicht-binäre Erfahrung - 71,6 %. Zusätzlich wurde ein Stipendium in Höhe von 10.000 US-Dollar eingerichtet, um die Repräsentation von LGBTQ+-Inhalten zu fördern und LGBTQ+-Schöpfer zu unterstützen, indem ihre vielfältigen Erfahrungen, Perspektiven und Wahrnehmungen auf eine Art und Weise hervorgehoben werden, die in ihrer Kunst authentisch dargestellt wird.







