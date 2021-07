Wirtschaft Eil +++ US-Inflationsrate im Juni auf 5,4 Prozent gestiegen Nachrichtenagentur: Redaktion dts | 13.07.2021, 14:34 | 43 | 0 | 0 13.07.2021, 14:34 | Washington (dts Nachrichtenagentur) - In den USA ist die Inflationsrate im Mai auf 5,4 Prozent gestiegen. Das teilte die US-Statistikbehörde am Dienstag mit.



Im Mai lag die Inflation bei 5,0 Prozent. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer