Anlegerverlag CureVac kommt heute unter die Räder! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 13.07.2021, 14:32 | 42 | 0 | 0 13.07.2021, 14:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Kursentwicklung von CureVac treibt den Aktionären heute Tränen in die Augen. Schließlich rutscht die Aktie um rund zwei Prozent in die Tiefe. Damit rangiert der Titel am Ende aller Werte. Hier sehen wir nun also einen offenen Schlagabtausch zwischen Bullen und Bären. Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu CureVac erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können. Optimistische Anleger erhalten durch diesen Ausverkauf jetzt erst einmal einen Dämpfer. Denn neue Verkaufssignale sind nun jederzeit greifbar. So genügt ein weiterer Kursrutsch von rund siebenundvierzig Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Dieses Sicherheitsnetz liegt bei 33,00 EUR. Die Luft knistert also förmlich! Die für viele Anleger maßgebliche 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 79,96 EUR. Für CureVac gelten demnach langfristige Abwärtstrends. Im kürzeren Zeitfenster sind Trends negativ, da die Aktie unter ihrer 50-Tage-Linie notiert. Fazit: Wie es bei CureVac weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.





