Women’s Entrepreneurship Accelerator nimmt an Diskussion über gendergerechtes Auftragswesen auf Generation Equality Forum teil und verpflichtet sich zu Aktionsbündnissen

Der Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA), eine führende Triebfeder für die vermehrte wirtschaftliche Teilhabe von Frauen, hat im Rahmen des Programms „Drivers of Change“ („Triebfedern des Wechsels“) am Generation Equality Forum in Paris (30. Juni bis 2. Juli) teilgenommen. 26 Jahre nach der Pekinger Erklärung ist das Generation Equality Forum, das von UN Women (UN-Frauen) berufen wurde und von den Regierungen von Mexiko und Frankreich gemeinsam veranstaltet wird, der „seit einer Generation kritischste Augenblick, um in die Geschlechtergleichstellung zu investieren und die Dynamik für Sicherheit, Führungsrollen und wirtschaftliche Chancen für Frauen anzukurbeln“1. 50.000 Menschen nahmen virtuell an dem Forum teil, auf dem 1.000 engagierte Firmen zusammenkamen. Investitionen in die Geschlechtergleichstellung in Höhe von 40 Milliarden USD wurden verzeichnet und damit ein Fünfjahresplan für das Engagement für Gleichheit in 7 Aktionsbereichen unterstützt.

