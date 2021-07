LEIPZIG (dpa-AFX) - Nach der coronabedingten Passagierflaute geht es an den beiden Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle nur langsam wieder aufwärts. "Bis Mai war es eigentlich ein Geisterflughafen, gefühlt hat es ewig keine Kundschaft gegeben", sagt etwa eine Verkäuferin in einem Zeitungsladen in der Abflughalle des Flughafens Leipzig/Halle. Auch im benachbarten Gemischtwarenladen ist kaum etwas los: "Nur mit Hilfe der Stammkundschaft, die von außerhalb kommt, konnten wir uns über Wasser halten", sagte Angelika Trehkopf. Auch am Dresdner Flughafen ist an einem Vormittag in der Woche nur wenig Betrieb: Etwa zwei Dutzend Menschen stehen an den Schaltern, die Starts für zwei Tage passen auf eine Anzeigetafel - darunter Amsterdam und Mallorca.

In der Ferienzeit rechnet die Mitteldeutsche Flughafen AG mit steigenden Passagierzahlen: "Die Menschen wollen verreisen. Sobald ein Angebot da ist, wird es auch angenommen", sagte Geschäftsführer Götz Ahmelmann am Dienstag. Mit sinkenden Inzidenzwerten, Aufhebung der Quarantäneregeln und Reisebeschränkungen laufe die Urlaubsfliegerei an. Flüge nach Spanien, Griechenland, in die Türkei und nach Ägypten seien wieder im Kommen. In Sachsen-Anhalt beginnen Ende nächster Woche die Sommerferien, Sachsen folgt ab 26. Juli.