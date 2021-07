CIECH produziert Salz für ganz Europa in Staßfurt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Staßfurt (ots) - Für die CIECH Gruppe, führend in der Produktion von Siedesalz,Soda und Natron in der Europäischen Union, geht es in ihrer neuen Salzanlage(Investitionssumme 140 Mio. Euro) in Staßfurt, Sachsen-Anhalt, Schlag aufSchlag. In einer Pressekonferenz, an der heute die Fach- und allgemeine Presseteilnahmen, gab CIECH Pläne bekannt, die Produktion von Pharmasalz im 4. Quartalzu starten. Zudem wurde berichtet, dass die ersten in Staßfurt produziertenProdukte bereits an Kunden geliefert werden konnten. Die verschiedenenSalzprodukte werden vornehmlich nach Europa geliefert, pharmazeutisches Salzsoll später auch weltweit exportiert werden.Die CIECH Gruppe trifft mit der neuen Salzanlage genau ins Schwarze. Expertenerwarten, dass der globale Markt für Gewerbesalze deutlich steigen wird. Im Jahr2019 wurde dieser auf 13,29 Mrd. Euro geschätzt und soll bis 2027 einen deutlichhöheren Wert von 20,4 Mrd. Euro erreichen*. Das von CIECH produzierte Salzfindet Anwendung in vielen Endprodukten, z.B. in Medikamenten, Kosmetika undverarbeiteten Lebensmitteln. Gerade die steigende Nachfrage nach Gewerbesalzenin der Abwasseraufbereitung bedient CIECH mit den in Staßfurt produziertenSalztabletten. Auch die Verwendung von Natriumchlorid bei der Herstellung vielerProdukte in der pharmazeutischen Industrie wächst. "Dank unserer qualitativhochwertigen Solevorkommen und dem zweistufigen Reinigungsverfahren sind wir inder Lage, die Anforderungen für die Produktion von Pharmasalz zu erfüllen undden Markt zu bedienen", sagt Miroslaw Skowron, Vorstandsmitglied der CIECHGruppe und ergänzt: "Unser Plan ist es, alles für die Produktion vonpharmazeutischem Salz im vierten Quartal in die Wege zu leiten."Während der heutigen Pressekonferenz verkündete CIECH ebenfalls, dass die erstenin Staßfurt produzierten Produkte bereits an Kunden verkauft wurden. "Wir liegenmit unserer neuen Anlage im Zeitplan und konnten bereits die erstenSalztabletten sowie Nasssalz an Kunden in Deutschland verkaufen", sagt AndrzejDawidowski, Leiter des Geschäftsbereichs Salz der CIECH Gruppe. Zurzeit befindetsich die Anlage noch in der Vorinbetriebnahmephase. Der Vollbetrieb ist für Endedes Jahres vorgesehen.CIECH schafft mit dem neuen Salzwerk, das sich neben dem bereits bestehendenSodawerk befindet, etwa 140 neue Arbeitsplätze. Damit wächst dieGesamtbelegschaft von CIECH in Staßfurt auf über 500 Arbeitsplätze an. EigeneSolevorkommen, eine eigene Energieversorgung sowie die besonders effiziente undumweltfreundliche MVR-Technologie machen die Anlage zur Herstellung vonSiedesalz zu einer der modernsten und umweltfreundlichsten in Europa. Erst vor