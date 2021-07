SmartStream bildet Allianz mit Acadia zur Automatisierung von Zinszahlungen für Besicherungen

SmartStream Technologies, Anbieter von Lösungen für das Transaction Lifecycle Management (TLM) im Finanzbereich, gibt heute eine Partnerschaft mit Acadia bekannt. Acadia, ein branchenführender Anbieter von integrierten Automatisierungsservices im Bereich Risikomanagement und Margen für die Derivate-Community, ermöglicht eine höhere Effizienz bei der Verarbeitung von Zinsabrechnungen bzw. der entsprechenden Berechnung für Kunden des TLM Collateral Management und die jeweiligen Gegenparteien.

Die Lösung TLM Collateral Management von SmartStream wird gemeinsam mit dem Arbeitsablauf für Zinsabrechnungen von Acadia verwendet, der über die in der Branche als Standard verwendete „Margin Manager“-Plattform zur Verfügung steht. Über die Lösung werden der Versand von Zinsabrechnungen, die Abstimmung sowie die Klärung von Angelegenheiten mit Gegenparteien in einem standardisierten Nachrichtenformat erfolgen. Damit werden sowohl der Austausch per E-Mail als auch die häufig langwierige und komplizierte Streitbeilegung durch das Hochladen von Abrechnungsdaten hinfällig. Die Abgleich-Engine von Acadia wird überdies Abrechnungen abgleichen, Abweichungen anzeigen und endgültige Zinsabrechnungen für Kunden und ihre entsprechenden Gegenparteien erstellen.