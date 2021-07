DGAP-News: Nass Valley Gateway Ltd. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Nass Valley Gateway Ltd.: Der Online-Verkauf für die Produktlinie von Nass Valley Gateway hat sich im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal fast verdoppelt 13.07.2021 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Online-Verkauf nahm im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal deutlich zu, während sich die Google Ads-Einnahmen mehr als verdoppelt haben. Die Zunahmen bei den Konversionsraten rechtfertigen eine Skalierung der Werbeausgaben für das dritte Quartal.

VANCOUVER, British Columbia, über NewMediaWire -- Nass Valley Gateway LTD. (NVG), (CSE: "NVG.CN") (OTC Pink: "NSVGF") (Frankfurt: "3NVN"), ein Vertreiber von erstklassigen Broad- und Full-Spectrum-CBD-Produkten, freut sich, mitteilen zu können, dass sich sein Online-Verkauf im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal fast verdoppelt hat. Nass Valley Gateway hat gezielt auf den Aufbau und die Skalierung von vielfältigen Vertriebswegen wie Google Ads gesetzt. Nass Valley Gateway hat 2021 mit der Einführung seines neuen diversen Produktangebots und einer Neuausrichtung seiner Markenstrategie begonnen.

In den letzten 3 Monaten hat sich die Bounce Rate - also der Prozentsatz der Websitebesucher, die eine Website verlassen, ohne sich andere Seiten anzuschauen - deutlich verringert. Dies zeigt, dass die Marketingaktivitäten das gewünschte Zielpublikum ansprechen, welches auf den Websiteplattformen bleibt und Produkte erwirbt. Die Nutzer der Website haben im zweiten Quartal auch mehr Zeit auf der Website im Vergleich mit dem ersten Quartal verbracht. In jeder Produktkategorie, einschließlich CBD-Ölen, Kapseln, Edibles, Hautpflegeprodukten, Produkten zur Schmerzlinderung und Delta 8, gab es eine Umsatzsteigerung gegenüber dem letzten Quartal.