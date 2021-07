Great Atlantic absolviert erstes Bohrloch des Bohrprogramms 2021 bei Golden Promise in Zentral-Neufundland

VANCOUVER, British Columbia – 13. Juli 2021 – GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (das „Unternehmen“ oder „Great Atlantic“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das erste Bohrloch (GP-21-149) im Rahmen des Diamantbohrprogramms 2021 in seinem Goldkonzessionsgebiet Golden Promise absolviert hat. Golden Promise befindet sich im Zentrum des Goldgürtels in Neufundland. Das Bohrloch, das in der Jaclyn Main Zone niedergebracht wurde, durchteufte mehrere Quarzerzgänge. In einem Erzgang ist sichtbares Gold zu erkennen.

Quarzgang mit sichtbarem Gold in GP-21-149

Bohrloch GP-21-149 wurde als Ergänzungsloch (Infill) zwischen Bohrlöchern aus dem Jahr 2019, die eine hochgradige Goldmineralisierung durchteuften, niedergebracht. GP-21-149 wurde im westlichen Teil der Jaclyn Main Zone (JMZ) gebohrt und hatte eine Bohrlänge von 96 Metern. Die aktuellen Bohrungen sind Teil des Phase-II-Diamantbohrprogramms des Unternehmens in der goldhaltigen Jaclyn Zone. Der Bohrkern aus GP-21-149 wird derzeit in der sicheren Anlage des Unternehmens in Zentral-Neufundland geologisch protokolliert und beprobt. In GP-21-149 wurden mehrere Quarzgänge durchteuft. In einem 0,30 Meter langen Abschnitt (Kernlänge) eines Quarzerzgang, der zwischen 50,10 und 50,40 Metern durchteuft wurde, ist sichtbares Gold zu erkennen. Die Bohrkernproben aus GP-21-149 werden zur Gold- und Multi-Element-Analyse bei einem zertifizierten Labor eingereicht werden.

Die Bohrungen bei GP-21-150, auch einem Ergänzungsbohrloch im westlichen Teil der JMZ, sind im Gange.

Die aktuellen Phase-II-Bohrungen werden planmäßig bis zu 33 Bohrlöcher über insgesamt rund 5.000 Meter in der goldhaltigen Jaclyn Zone umfassen, wobei Bohrungen in der JMZ und der Jaclyn North Zone geplant sind. Das Ziel der Bohrungen in der JMZ ist es, die Zone weiter zu definieren und Informationen für eine aktualisierte Ressourcenschätzung bei der JMZ zu liefern. Das Unternehmen setzt die Bohrlochnummerierung aus den früheren Bohrprogrammen fort. Die meisten der geplanten Löcher in der JMZ befinden sich in der zentralen bis westlichen Region der Zone, wobei eine vertikale Tiefe von mehr als 200 Metern erprobt werden soll. Im östlichen Teil der JMZ sind zwei Löcher zur Erprobung einer vertikalen Tiefenausdehnung von 200 bis 350 Metern geplant.