NEW YORK - Glänzende Geschäfte mit Fusionen und Börsengängen haben der US-Investmentbank Goldman Sachs im zweiten Quartal einen überraschend starken Gewinnsprung beschert. Der Überschuss war mit fast 5,5 Milliarden US-Dollar (4,6 Mrd Euro) der zweithöchste Quartalsgewinn der Unternehmensgeschichte, wie die Bank am Dienstag in New York mitteilte. Ein Jahr zuvor hatten eine hohe Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle und eine Einigung in der milliardenschweren Korruptions- und Geldwäscheaffäre um den malaysischen Staatsfonds 1MDB den Gewinn von Goldman Sachs auf 373 Millionen Dollar einbrechen lassen.

NEW YORK - Weniger Sorge vor Kreditausfällen hat der größten US-Bank JPMorgan Chase im zweiten Quartal einen überraschend kräftigen Gewinnsprung eingebracht. Mit rund 11,9 Milliarden US-Dollar (10,0 Mrd Euro) lag der Überschuss rund zweieinhalb Mal so hoch wie ein Jahr zuvor, wie das Institut am Dienstag in New York mitteilte. Damit schnitt die Bank besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet. Das lag vor allem daran, dass das Institut netto 2,3 Milliarden Dollar an Risikovorsorge für gefährdete Kredite auflöste. Dabei standen einer Auflösung von 3 Milliarden Dollar Abschreibungen von 734 Millionen Dollar auf gefährdete Kredite gegenüber. Für die JPMorgan-Aktie ging es im vorbörslichen US-Handel trotz dieser Nachrichten zunächst um rund ein Prozent abwärts. Die Bank hatte bereits im ersten Quartal einen Teil der Rückstellungen aufgelöst, die sie aufgrund der wirtschaftlichen Verwerfungen im Zuge der Corona-Krise gebildet hatte.

Volkswagen-Konzern erhöht mittelfristiges Renditeziel für 2025

WOLFSBURG - Der Volkswagen -Konzern hat seine mittelfristige Zielsetzung für die operative Marge zur Mitte des Jahrzehnts erhöht. So sollen 2025 nun vor Zinsen und Steuern 8 bis 9 Prozent vom Umsatz als Gewinn hängen bleiben, wie der Dax -Konzern am Dienstag zur Vorstellung seiner neuen Strategie bis 2030 mitteilte. Bisher hatten die Wolfsburger 7 bis 8 Prozent angepeilt. Das neue Margenziel sei Grundlage für die nächste Planungsrunde, in der Volkswagen traditionell im Herbst seine Investitionen für die kommende Fünfjahresperiode festzurrt.