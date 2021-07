Hannan meldet Erlöse in Höhe von 1,7 Mio. CAD durch Ausübung von Warrants

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

Vancouver, Kanada – Hannan Metals Limited („Hannan“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-l ...) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) gibt bekannt, dass mit Bezug auf die Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. April 2021 insgesamt 6.735.167 Stammaktienbezugsscheine (die „Warrants“) ausgeübt wurden. Dadurch erzielte das Unternehmen Bruttoerlöse von insgesamt 1.695.552 CAD.

Die wichtigsten Punkte:

- 6,7 Mio. Warrants für einen Gesamtbruttoerlös von 1,7 Mio. CAD an das Unternehmen ausgeübt;

- Nahezu durchgängige Inanspruchnahme der am 6. Juli 2021 ausgelaufenen Warrants durch die Aktionäre;

Michael Hudson, CEO, sagt: „Ich möchte allen unseren Aktionären für ihre fast durchgängige Ausübung der Warrants und ihre anhaltende Unterstützung und ihr Vertrauensvotum für Hannan danken. Die Interessen von Aktionären und Insidern werden angesichts ihrer erheblichen Mitbeteiligung an der Ausübung der Warrants weiter ausgerichtet, um vom Erfolg der Explorationsbemühungen von Hannan zur Abgrenzung ausgedehnter Kupfer-Gold-Silber-Mineralsysteme in den Grenzgebieten Perus zu profitieren.“

„Hannan ist jetzt noch besser positioniert, sowohl mit einem vollfinanzierten 35 Mio. US-Dollar-Joint Venture mit der Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (“JOGMEC”) auf einem Drittel unseres Landbesitzes in Peru als auch mit einer soliden Unternehmenskasse zur Finanzierung und Weiterführung der Explorationsarbeiten auf zwei Dritteln des riesigen Bergbaukonzessionsportfolios des Unternehmens in Peru.“

Hannan gehört mit 217.200 Hektar („ha“) bzw. 2.172 Quadratkilometern an Liegenschaften zu den zehn größten Explorationsunternehmen in Peru. Von diesen Liegenschaften werden 62 % (135.700 ha/1.357 km²) selbst erkundet und 38 % (81.500 ha/815 km²) in einem Joint Venture mit JOGMEC. JOGMEC hat die Option, von Hannan eine wirtschaftliche Beteiligung von bis zu 75 % am Projekt San Martin zu erwerben, indem sie bis zu 35.000.000 USD ausgeben, um eine Machbarkeitsstudie für das Joint Venture ("JV") zu erstellen.