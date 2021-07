Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Fraport Erholung bei der Passagier-Zahl am Frankfurter Flughafen Fraport meldet Verkehrszahlen für den Juni. „Der beginnende Aufwärtstrend bei den Fluggastzahlen setzte sich im Juni trotz der nach wie vor deutlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie weiter fort”, so der Flughafenbetreiber am Dienstag. Am …