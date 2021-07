Schottland hebt weitere Corona-Maßnahmen auf - Maskenpflicht bleibt

EDINBURGH (dpa-AFX) - Nach der Regierung in London hat auch die schottische Regierung in Edinburgh weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen für die kommende Woche angekündigt. Anders als in England sollen aber angesichts wachsender Infektionszahlen in dem nördlichen britischen Landesteil nicht alle Corona-Regeln wegfallen. Unter anderem die Maskenpflicht bleibe zunächst bestehen, teilte Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon am Dienstag mit. Auch die Weisung, wenn möglich von zuhause aus zu arbeiten, soll weiterhin gelten.

Der britische Premierminister Boris Johnson hatte am Montag die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen in England von kommender Woche an bestätigt. Das obwohl die Zahl der Neuinfektionen seit Wochen durch die starke Ausbreitung der Delta-Variante stark wächst. Gesundheit ist in Großbritannien Sache der einzelnen Landesteile./cmy/DP/jha