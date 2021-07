(Neu: Aussagen aus der Telefonkonferenz zu Wachstumszielen und Geschäftsentwicklung, Berenberg-Analyst.)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach Injektionsfläschchen, Spritzen und Spezialampullen für Medikamente liefert dem Verpackungshersteller Gerresheimer weiter Rückenwind. Und auch das Geschäft mit Flakons und Parfümfläschchen kommt langsam wieder in Tritt, nachdem während der Corona-Krise das für die Parfümhersteller wichtige Geschäft an den Flughäfen weggebrochen war. Für Gegenwind auf der Gewinnseite sorgten im zweiten Geschäftsquartal höhere Energiekosten. Das erste Geschäftshalbjahr war laut Konzernchef Dietmar Siemssen dennoch das erfolgreichste der Unternehmensgeschichte. Die Aktionäre reagierten aber mit Enttäuschung. Analysten monierten den freien Mittelzufluss (Free Cashflow) und die kurzfristigen Perspektiven für die Gewinnmarge.

Die Aktien knickten am Dienstag ein und fielen am Nachmittag um zuletzt rund 8 Prozent auf 90,30 Euro. Allerdings war der Kurs zuletzt gut gelaufen. Seit dem Rückschlag infolge der Zahlen für das erste Geschäftsquartal Anfang April hatte er sich in den vergangenen Monaten um gut 20 Prozent nach oben gearbeitet.