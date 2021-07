DEUTSCHE BANK stuft BASF SE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 88 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Angaben des Chemiekonzerns zum zweiten Quartal seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der angehobene Ausblick führe zu neuen Schätzungen und Kursziel./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 06:16 / GMT