'Welt am Sonntag' jetzt schon am Samstag

BERLIN (dpa-AFX) - Die "Welt am Sonntag" ("WamS") erscheint künftig schon einen Tag früher und ersetzt damit auch die Samstagsausgabe der "Welt". Das berichtete das Medienhaus Axel Springer am Dienstag in Berlin. "Von Montag bis Freitag begleitet "Die Welt" künftig die Woche mit hochverdichteter Information und Debatte in einem schlankeren Blatt, am Samstag und Sonntag bietet die "Welt am Sonntag" so viel Lesestoff und -vergnügen, dass sie an mindestens zwei Tagen gelesen werden kann", heißt es in der Mitteilung.

Die "WamS" erscheint samstags als Frühausgabe. Diese ist mit dem Werbespruch "Zeitung von morgen" gekennzeichnet. Die Sonntagsausgabe wird auch künftig erst Sonntag früh angeliefert und ist über den Handel sowie zur Lieferung an die Haustür verfügbar.