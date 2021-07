JP Morgan schlägt Erwartungen

Geschäfte brummen weiter

Sollte im Verlauf dieser Handelswoche ein Kursanstieg mindestens über ein Niveau von 161,69 US-Dollar gelingen, wäre ein zeitnaher Test der aktuellen Jahreshochs bei 167,44 US-Dollar wahrscheinlich. Aber erst darüber dürfte das zweite große mittelfristige Kursziel am 161,8 % Fibonacci-Retracement und die Marke von 180,77 US-Dollar in den Fokus der Anleger geraten. Rutscht JP Morgan dagegen unter seine potenzielle Triggermarke der SKS-Formation bei 146,69 US-Dollar ab, käme dies einem Verkaufssignal in Richtung des 50-Wochen-Durchschnitts bei derzeit 139,05 US-Dollar gleich. Darunter findet JP Morgan an den Jahreshochs aus 2018 um 119,33 US-Dollar eine weitere Unterstützung vor.