WIesbaden (ots) - Nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) sind im Juni 2021 in Deutschland 76 462 Menschen gestorben. Diese

Zahl liegt 7 % oder 5 309 Fälle über dem Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020

für diesen Monat. Mitte des Monats waren die Sterbefallzahlen zeitgleich mit

einer Hitzewelle besonders deutlich erhöht (+17 % in Kalenderwoche 24 vom 14.

bis zum 20. Juni). Zum Monatswechsel lagen die Zahlen wieder im Bereich des

Durchschnitts der Vorjahre (+1 % in Kalenderwoche 26 vom 28. Juni bis zum 4.

Juli). Dies geht aus einer Sonderauswertung der vorläufigen Sterbefallzahlen

hervor. Durch ein Hochrechnungsverfahren unvollständiger Meldungen können die

ersten Sterbefallzahlen für Deutschland nach etwa einer Woche veröffentlicht

werden.



Zahl der COVID-19-Todesfälle geht zurück





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Ein Vergleich der gesamten Sterbefälle mit der Zahl der beim RobertKoch-Institut (RKI) gemeldeten COVID-19-Todesfälle nach Sterbedatum ist derzeitbis einschließlich der 24. Kalenderwoche 2021 (14. bis 20. Juni 2021) möglich.In dieser Woche gab es laut RKI 193 COVID-19-Todesfälle. Das waren 57 Fälleweniger als in der Vorwoche.Saarland, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg mit den höchsten AbweichungenAuf Länderebene lassen sich die Sterbefallzahlen derzeit bis einschließlich der23. Kalenderwoche (7. bis 13. Juni 2021) abbilden. In dieser Woche lagen sie in13 der 16 Bundesländer im Bereich des Durchschnitts der Vorjahre oder darüber.Die drei Länder mit den größten Abständen zum Durchschnitt waren das Saarland(+11 % oder 28 Fälle), Mecklenburg-Vorpommern (+11 % oder 42 Fälle) und Hamburg(+9 % oder 30 Fälle). In drei Bundesländern lagen sie unter dem Durchschnitt -am deutlichsten in Rheinland-Pfalz (-5 % oder 45 Fälle weniger).Eine grafische Übersicht zur Entwicklung der Sterbefallzahlen für alleBundesländer ist hier verfügbar.Mäßige Übersterblichkeit in Spanien, niedrige in GriechenlandDas EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen ordnetBefunde zur Übersterblichkeit mit einem anderen Ansatz europaweit vergleichendein. Auf Basis einer eigenen Hochrechnung unvollständiger Meldungen und eineseigenen Übersterblichkeitskonzepts liegen dort ebenfalls erste Ergebnisse biszur 26. Kalenderwoche vor, die sich durch Nachmeldungen noch verändern können.Für diese Woche wird für Deutschland bei EuroMOMO derzeit keineÜbersterblichkeit gemeldet. Für Spanien wird eine mäßige Übersterblichkeit("moderate excess"), für Griechenland eine niedrige Übersterblichkeit ("lowexcess") berichtet.In eigener Sache: Neuer Veröffentlichungsrhythmus, neuer Vergleichsmaßstab