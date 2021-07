US-Sonderbeauftragter Kerry zu Klima-Gesprächen in Moskau

MOSKAU (dpa-AFX) - Für eine engere Zusammenarbeit in Klimafragen ist der US-Klimabeauftragte John Kerry in die russische Hauptstadt Moskau gereiset. Am Dienstag wollte Kerry sich mit seinem russischen Kollegen Ruslan Edelgerijew treffen, wie die russische Agentur Interfax meldete. Es ist der erste Besuch eines ranghohen amerikanischen Politikers in Moskau nach dem Gipfel von US-Präsident Joe Biden und dem russischen Staatschef Wladimir Putin im Juni in Genf.

Am Montag hatte der der frühere US-Außenminister, der bis Donnerstag in Moskau bleiben will, bereits den russischen Außenminister Sergej Lawrow getroffen. Lawrow nannte Kerrys Besuch ein "wichtiges positives Signal" für die Beziehungen beider Länder.