FlexTrade Systems (@FlexTrade), ein weltweit führender Anbieter von anlageklassenübergreifenden Ausführungs- und Order-Management-Systemen, meldet heute die Schließung einer Partnerschaft mit dem UBS Execution Hub, einer globalen, produktübergreifenden, ausgelagerten Ausführungsplattform für Vermögensverwalter und Hedgefonds. Die Plattform nutzt die zentrale Multi-Asset-Order-Management-Technologie (FlexOMS) von FlexTrade, die auf einer offenen Architektur und einem umfassenden Compliance-Reporting basiert.

Ausgelagerte Trading Desks, die einst als Nischentrend galten, haben Geldverwaltern dabei geholfen, die Kosten in einem Markt mit steigenden Handelsvolumina und sich verändernden aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu senken. Der UBS Execution Hub bietet einen verbesserten Ausführungsservice durch Nutzung der offenen Technologieplattform von FlexTrade in Verbindung mit der proprietären Automatisierungstechnologie des UBS Execution Hub, um Aufträge an den besten Liquiditätsanbieter zu lenken. Durch die Auslagerung von Handelstransaktionen an den Execution Hub der UBS können Kunden die Komplexität reduzieren und die Kosteneffizienz verbessern, ohne bei der Ausführungsqualität Kompromisse eingehen zu müssen.