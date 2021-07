---------------------------------------------------------------------------

Freiburg, 13. Juli 2021



AEVIS VICTORIA SA - Genehmigte Kapitalerhöhung zur Durchführung der Akquisition der Klinik Pyramide am See AG



Nach der Unterzeichnung des Vertrages zur Übernahme des restlichen Aktienkapitals der Klinik Pyramide am See AG am 18. Mai 2021 hat AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) heute eine genehmigte Kapitalerhöhung durchgeführt. Das Kapital wurde durch die Ausgabe von 1'029'946 neuen Aktien zu einem Preis von CHF 13.18 pro Aktie um CHF 1'029'946 erhöht, gegen eine Sacheinlage von 55'634 Namenaktien der Klinik Pyramide am See AG. Die neuen Aktien werden voraussichtlich bis Ende Juli 2021 kotiert sein.



AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network SA (90%), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus VictoriaJungfrau AG, einer Hotelkette mit neun Luxushotels in der Schweiz; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie einem Immobiliensegment mit Liegenschaften im Hotelbereich; aus Medgate AG (40%), dem unbestrittenen Marktführer in der Telemedizin in der Schweiz, und aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und betteraging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert www.aevis.com.

