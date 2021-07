Ipsen Disclosure Transaction in Own Shares Between 05/07/2021 and 09/07/2021 Nachrichtenquelle: Business Wire (engl.) | 13.07.2021, 18:00 | 41 | 0 | 0 13.07.2021, 18:00 | Regulatory News: Ipsen: Aggregated presentation by day and market Issuer name Issuer identification code Transaction date Identification code

price of shares acquired Platform IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 05/07/2021 FR0010259150 3566 87,6021 XPAR IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 05/07/2021 FR0010259150 1359 87,5687 CEUX IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 05/07/2021 FR0010259150 754 87,5739 TQEX IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 06/07/2021 FR0010259150 10765 87,4094 XPAR IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 06/07/2021 FR0010259150 480 87,3113 CEUX IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 06/07/2021 FR0010259150 376 87,3243 TQEX IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 06/07/2021 FR0010259150 379 87,2137 AQUIS IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 07/07/2021 FR0010259150 6500 87,0639 XPAR IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 07/07/2021 FR0010259150 400 87,4117 CEUX IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 07/07/2021 FR0010259150 100 87,271 TQEX IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 08/07/2021 FR0010259150 2685 87 XPAR IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 08/07/2021 FR0010259150 461 86,9943 CEUX IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 08/07/2021 FR0010259150 321 87 TQEX IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 09/07/2021 FR0010259150 5976 88,3513 XPAR IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 09/07/2021 FR0010259150 1321 88,403 CEUX IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 09/07/2021 FR0010259150 722 88,3499 TQEX TOTAL 36 165 87,5425 View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210713005572/en/ Ipsen Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







