Mladá Boleslav (ots) - > Klar definierte Nachhaltigkeitsziele als integraler

Bestandteil der Unternehmensstrategie von SKODA AUTO



> Umwelt: stoffliche oder thermische Verwertung sämtlicher deponierbarer Abfälle

im Produktionsprozess, CO2-neutrale Produktion am Standort Vrchlabí



> Soziale Verantwortung: umfassende Maßnahmen zur Unterstützung von

Hilfsdiensten und medizinischem Personal in der Tschechischen Republik während

der COVID-19-Pandemie





SKODA AUTO veröffentlicht seinen Nachhaltigkeitsbericht für den Zeitraum2019/2020. Der Report bietet einen detaillierten Überblick über weitereFortschritte des Unternehmens beim Umweltschutz und informiert außerdem über dieumfassenden Aktivitäten im Bereich des sozialen Engagements. Der aktuelle Reportgeht ebenso auf die Grundsätze der Unternehmensführung, die Unternehmenskulturund Integritätsmaßnahmen als auch auf Anstrengungen hinsichtlich effektiverCompliance-Kontrolle ein. Im Rahmen seiner kürzlich vorgestelltenUnternehmensstrategie NEXT LEVEL - SKODA STRATEGY 2030(http://www.skoda-media.de/press/detail/3723/) schärft der Automobilherstellerseine ambitionierten Nachhaltigkeitsziele weiter, außerdem nimmt er das ThemaDiversität noch stärker in den Blick.Als größtes privatwirtschaftliches Unternehmen Tschechiens ist SKODA AUTO seinenStakeholdern gegenüber in besonderer Weise dazu verpflichtet, Maßstäbe imNachhaltigkeitsbereich sowie in den Handlungsfeldern der Good CorporateGovernance und des gesellschaftlichen Engagements zu setzen.CO2-neutrale Energie in der Fahrzeug- und Komponentenfertigung in dentschechischen Werken bis Ende des JahrzehntsSeine ambitionierten Nachhaltigkeitsziele definiert der Automobilhersteller imRahmen der Green Future-Strategie. Sie basiert auf den drei Säulen GreenFactory, Green Product und Green Retail und zielt darauf ab, den ökologischenFußabdruck der Unternehmenstätigkeit zu minimieren. So verwertet SKODA AUTObereits seit Anfang 2020 sämtliche deponierbaren Abfälle, die im Laufe desProduktionsprozesses anfallen (http://www.skoda-media.de/press/detail/3416/) ,stofflich oder thermisch. Weiterhin ergreift der Automobilhersteller dienotwendigen Maßnahmen, um in der Fahrzeug- und Komponentenfertigung an dentschechischen Standorten im Laufe des Jahrzehnts komplett auf CO2-neutraleEnergie zu setzen: Der Hightech-Standort Vrchlabí gibt seit Ende 2020 dieRichtung vor (http://www.skoda-media.de/press/detail/3454/) . Als weitereMaßnahme wird das Unternehmen bis Ende des Jahres 2021 von Erdgas aufCO2-neutrales Methan aus Biogasanlagen umstellen. Um die Umweltauswirkungen