21Shares Und comdirect Geben Exklusive Krypto-Partnerschaft Für Sparpläne bekannt

Der größte digitale ETP-Emittent und die beliebteste deutsche Online-Plattform schließen sich zusammen, um zukünftig investitionen in Bitcoin, Ethereum und Co. auch in Form eines monatlichen Sparplans zu ermöglichen.

Elf der derzeit in Deutschland gelisteten Exchange Traded Products von 21Shares sind auf der comdirect-Plattform ohne Order-Provisionen ab jetzt verfügbar.

Derzeit bedient die comdirect mehr als 2,9 Millionen Kunden (Sept 2020) mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen; die Einführung von Bitcoin-Sparplänen ist somit eine logische Folge Ihrer Innovationskraft. Die Partnerschaft ist ebenfalls eine Premiere für Investoren, die Krypto-Assets in ihre Sparkonten aufnehmen möchten – ohne Orderentgelte hierfür entrichten zu müssen.

Hany Rashwan, CEO von 21Shares, kommentierte die Nachricht: "Wir waren der erste Krypto-Emittent, der 2019 an den meisten deutschen Börsen ein vollständig besichertes, zu 100% physisch hinterlegtes Bitcoin-ETP angeboten hat. Heute sind wir der einzige Emittent, der allein vier Krypto-ETPs am regulierten Markt Xetra zugelassen hat. In unserem Gründungsjahr 2018 legten wir bereits den ersten Meilenstein mit der Notierung des weltweit ersten physisch besicherten Krypto-ETP an der SIX Swiss Exchange in Zürich. Wir freuen uns sehr, den Kunden der comdirect ab sofort den Zugang zu einem breiten Krypto-Universums anbieten zu können, welches sich weit über Bitcoin und Ethereum hinaus erstreckt.“

Marco Infuso, Managing Director Business Development der DACH-Region, ergänzt: "Kunden endlich den breiten Zugang zu Kryptowährungen in ihrem gewohnten und sicheren Umfeld zu ermöglichen ist unsere oberste Priorität. Eine phantastische Möglichkeit nun für alle Investoren, die über den Kauf von Bitcoin und Co. schon lange nachgedacht haben, aber nicht über die richtigen Anlageinstrumente verfügten. Diese Partnerschaft macht es jetzt möglich - ein weiterer Meilenstein in der Demokratisierung von Krypto-Investitionen.”