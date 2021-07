Volkswagen stellt neue Konzernstrategie vor und macht Druck auf Konkurrenz um Tesla, Apple, Google, Nio und Co.

Am heutigen Dienstag stellte die Volkswagen AG ihre neue Konzernstrategie für die Jahre bis 2030 vor. Thematisiert wurden insbesondere die Transformation zum softwarebasierten Mobilitätsunternehmen, Investitionen in Elektromobilität und …

Am heutigen Dienstag stellte die Volkswagen AG ihre neue Konzernstrategie für die Jahre bis 2030 vor. Thematisiert wurden insbesondere die Transformation zum softwarebasierten Mobilitätsunternehmen, Investitionen in Elektromobilität und Softwareentwicklung sowie die Verbesserung des operativen Geschäftes.Mit hohen Investitionen in die Elektromobilität und die Softwareentwicklung wappnet sich der Wolfsburger Automobilkonzern VW (DE0007664039) für die Zukunft. 73 Milliarden Euro sollen bis 2025 in Zukunftstechnologien investiert werden. Dies entspricht ...