Seit nunmehr März letzten Jahres läuft eine äußerst steile und sehr dynamische Kursrallye, dabei konnte American Express von 67,00 auf rund 175,00 US-Dollar zulegen. Das erste große Ziel am 138,2 % Fibo wurde bereits in der ersten Jahreshälfte nach Ausbruch über die Vorjahreshochs von 138,13 US-Dollar erreicht. Nun macht sich der Wert offenbar auf den Weg zum zweiten großen Ziel am 1618 % Fibo. Bestehende Long-Positionen sollten daher jetzt enger abgesichert werden.

Auf Trendwendemuster achten

Sollte sich die Kursrallye der letzten Tage in der bekannten Form fortsetzen, käme oberhalb von 175,00 US-Dollar ein weiterer Anstieg zunächst an 178,39 und schließlich 182,90 US-Dollar ins Spiel. Durch Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA785P kann damit noch eine Renditechance von X Prozent erzielt werden. Achtungszeichen ergeben sich dagegen bei einem nachhaltigen Rückfall unter 160,00 US-Dollar, dies würde nämlich auf Abschläge zurück in den Bereich der Hochs aus dem ersten Quartal bei 151,46 US-Dollar hindeuten.