sino AG kündigt 53 Euro Dividende an - je Aktie!

Aus dem jüngsten Verkauf von Anteilen am Neobroker Trade Republic winkt eine hohe Dividende für Aktionäre des Düsseldorfer Brokers. „Der erwartete Verkaufserlös von insgesamt 131 Millionen Euro ist inzwischen vollständig bei der sino Beteiligungen GmbH eingegangen. Aus dem Verkauf wurde ein Gewinn von 127 Millionen Euro nach Steuern realisiert”, meldet das Unternehmen am Dienstag.Den Aktionären will man zum aktuellen ...