METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzern Hugo Boss kann wieder etwas zuversichtlicher in die Zukunft schauen. Im zweiten Quartal gelang dem MDax -Konzern dank einer spürbaren Erholung der weltweiten Geschäfte ein deutlicher Umsatz- und Ergebniszuwachs im Vergleich zum Corona geprägten Vorjahresquartal, wie der Edelschneider am Dienstagabend in Metzingen mitteilte.

Die Erholung dürfte sich zudem fortsetzen - der Umsatz soll im Gesamtjahr währungsbereinigt um 30 bis 35 Prozent über dem Vorjahreserlös von 1,95 Milliarden Euro landen. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern erwartet der Spezialist für Herrenanzüge zwischen 125 und 175 Millionen Euro - im vergangenen Jahr war in der Corona-Krise ein Verlust von 236 Millionen Euro angefallen.