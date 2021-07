Sofinnova Partners schließt überzeichneten Medtech Acceleration Fonds in Höhe von 63 Mio. Euro (75 Mio. US-Dollar) ab

Sofinnova Partners , ein führendes europäisches Risikokapitalunternehmen im Bereich Life Sciences mit Sitz in Paris, London und Mailand, gab heute den endgültigen Abschluss seines Beschleunigungsfonds für Medizintechnik, Sofinnova MD Start III, in Höhe von 63 Millionen Euro (75 Millionen US-Dollar) bekannt. Der Fonds war überzeichnet und übertraf sein ursprüngliches Ziel, wobei neue Investoren zu den bestehenden Investoren hinzukamen. Diese Kapitalerhöhung ermöglicht es dem wegweisenden Team von Sofinnova MD Start, Kliniker bei der Umsetzung innovativer Ideen in die medizinische Praxis durch die Entwicklung bahnbrechender therapeutischer Medizinprodukte weiter zu unterstützen.

Antoine Papiernik, Chairman and Managing Partner von Sofinnova Partners, erklärte: „Sofinnova MD Start ist eine hochdifferenzierte Strategie und die einzige ihrer Art in Europa, die nachweislich bereits in einem sehr frühen Stadium einen signifikanten Wertzuwachs im Bereich der Medizintechnik erzielt hat. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Sofinnova Partners Plattform von Fondsstrategien, die es dem Unternehmen ermöglicht, die Reichweite unserer Investitionen entlang der gesamten Life-Sciences-Wertschöpfungskette auszubauen.“

Anne Osdoit, Partner beim the Sofinnova MD Start Fund, ergänzte: „Wir sind dankbar für die kontinuierliche Unterstützung unserer bestehenden und neuen Kommanditisten – ihr Engagement ist Beleg für die Einzigartigkeit unseres aktiven, praxisorientierten Ansatzes beim Aufbau von Unternehmen. Die jüngsten Aktivitäten des Fonds, einschließlich der Übernahme von preCARDIA und des Starts unserer Projektausschreibung, bestätigen die Stabilität und den langfristigen Erfolg der MD Start-Strategie.“

Das Team von Sofinnova MD Start besteht aus etablierten Medizintechnik-Unternehmern und -Investoren mit umfangreicher operativer Erfahrung in wachstumsstarken Medizintechnik-Unternehmen im Frühstadium und einer erfolgreichen Erfolgsbilanz bei der Entwicklung innovativer Technologien von der Konzeption bis zur klinischen Anwendung. Der kürzlich gestartete Projektaufruf basiert auf einem stetigen Fluss von Investitionsmöglichkeiten dank eines privilegierten Zugangs zu Klinikern, Wissenschaftlern und Experten aus Spitzenkliniken und Forschungszentren auf der ganzen Welt.

###

Über Sofinnova Partners

Sofinnova Partners ist ein führendes europäisches Risikokapitalunternehmen im Bereich Life Sciences mit Spezialisierung im Bereich der Gesundheitsversorgung und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris und Niederlassungen in London und Mailand vereint ein Team von Fachleuten aus der ganzen Welt mit umfassendem wissenschaftlichem, medizinischem und unternehmerischem Know-how. Sofinnova Partners engagiert sich aktiv für den Aufbau von Unternehmen durch Investitionen entlang der gesamten Life-Sciences-Wertschöpfungskette, von Investitionen in der Anfangsphase bis hin zu späteren Phasen. Das Unternehmen setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit ehrgeizigen Unternehmern als Lead- oder Ankerinvestor, um bahnbrechende Innovationen zu entwickeln, die einen potentiell positiven Effekt auf unsere gemeinsame Zukunft haben werden.

Sofinnova Partners wurde 1972 gegründet und ist ein fest etabliertes Risikokapitalunternehmen in Europa. Mit 50 Jahren Erfahrung hat es über 500 Unternehmen mitfinanziert und Marktführer auf der ganzen Welt geschaffen. Heute verwaltet Sofinnova Partners ein Vermögen von mehr als 2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sofinnovapartners.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

