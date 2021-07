ExaGrid meldet Bestellungen und Umsatzerlös in Rekordhöhe für 2. Quartal 2021

Der Umsatz von ExaGrid wuchs um mehr als 50 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2020 und stieg 10 % vom ersten zum zweiten Quartal 2021. Zudem erzielte ExaGrid in diesem Quartal einen positiven Cashflow. ExaGrid gewann im zweiten Quartal 2021 eine Rekordzahl von 137 Neukunden, darunter 38 sechsstellige Geschäftsabschlüsse, und bedient mehr als 3.000 aktive Kunden, die ExaGrid Tiered Backup Storage zum Schutz ihrer Daten einsetzen. Aufgrund des beschleunigten Wachstums stellte ExaGrid weltweit 40 zusätzliche Vertriebsmitarbeiter im Innen- und Außendienst ein.

„ExaGrid bietet IT-Unternehmen weiterhin niedrige Anschaffungskosten und hohe Leistung durch kostengünstige Primärspeichersysteme hinter der Backup-Anwendung sowie Kostensenkungen gegenüber Deduplizierungs-Appliances der ersten Generation wie Dell EMC Data Domain, HPE StoreOnce oder Veritas-Appliances. Die Retention Time-Lock-Funktion von ExaGrid für die Datenwiederherstellung nach einem Ransomware-Verschlüsselungsereignis stellt einen weiteren Grund für Kunden dar, sich für Tiered Backup Storage von ExaGrid zu entscheiden. ExaGrid verbessert die Backup-Performance und Skalierbarkeit und reduziert gleichzeitig die Kosten“, so Bill Andrews, President und CEO bei ExaGrid.

ExaGrid-Appliances besitzen eine netzwerkseitige Disk-Cache-Landing-Zone, in die die aktuellsten Backups ohne Inline-Deduplizierung für eine schnelle Datensicherung geschrieben und in einem nicht deduplizierten Format für effektive Wiederherstellungen gespeichert werden. ExaGrid verwendet eine Scale-Out-Architektur, die ein Backup-Fenster mit fester Länge erhält sowie teure und komplexe Hardware-Upgrades und Produktveralterung vermeidet. Die adaptive Deduplizierungstechnologie von ExaGrid dedupliziert die Daten in ein Repository ohne Netzwerkanbindung, in dem die deduplizierten Daten für eine längerfristige Aufbewahrung gespeichert werden, oft für Wochen, Monate und Jahre. Die Kombination aus einer nicht netzwerkseitigen Schicht („virtual Air-Gap“) mit verzögerten Löschvorgängen durch die ExaGrid-Funktion Retention Time-Lock und unveränderlichen Datenobjekten schützt vor ungewollter Löschung oder Verschlüsselung von Backup-Daten.