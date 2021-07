Moody's führt neuartigen ESG Score Predictor ein, um Millionen von KMUs in aller Welt Transparenz über ESG-Risiken anzubieten Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 13.07.2021, 23:31 | 24 | 0 | 0 13.07.2021, 23:31 | Moody's brachte heute ein neuartiges Tool auf den Markt, das in Echtzeit Prognosen über Risiken hinsichtlich Umweltschutz-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) für Millionen von öffentlichen und privaten kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) in aller Welt erstellt. ESG Score Predictor basiert auf einem Modell, das von der proprietären ESG-Beurteilungsmethode von Moody's für Großunternehmen abgeleitet wurde. Das neue Tool liefert Finanzinstituten wichtige quantitative Daten für das Portfolio- und Risikomanagement und unterstützt Unternehmen dabei, die ESG-Risiken ihrer weltweiten Lieferketten zu überwachen. „KMUs sind das Rückgrat einer jeden Volkswirtschaft; sie bringen Innovationen und globale Lieferketten voran“, so Andrea Blackman, Global Head von Moody’s ESG Solutions. „Neben der Portfolioanalyse und der analystengestützten Beurteilung von KMUs ist der ESG Score Predictor ein einzigartiger, integraler Bestandteil unseres umfangreichen Pakets mit wegweisenden Lösungen, die Investoren und Unternehmen dabei unterstützen, bei der Identifizierung und Analyse von ESG-Risiken und -Chancen nichts dem Zufall zu überlassen.“ Die Beurteilung der Exposition von Unternehmen gegenüber ESG-Risiken erfordert vergleichbare, standardisierte Messverfahren. Beschränkungen bei der Offenlegung von Unternehmen beeinträchtigen nach wie vor die Qualität der Daten und die Unternehmensabdeckung, insbesondere im KMU-Bereich. Der ESG Score Predictor nutzt modernste Analyseverfahren, um für jedes beliebige Unternehmen anhand des Standorts, der Branche und der Unternehmensgröße 56 ESG-Scores und -Subscores zu ermitteln. Unsere Kunden können in der Moody's Orbis-Datenbank sowie auf den Plattformen Procurement Catalyst und Credit Catalyst über eine API (Programmierschnittstelle) auf rund 140 Millionen ESG-Scores von Unternehmen zugreifen oder das Modell von ESG Score Predictor in Verbindung mit ihren internen Daten zur Bewertung ihrer Portfolios nutzen. Weitere Informationen über Moody’s SME Solutions und den ESG Score Predictor erhalten Sie unter: http://www.moodys.com/sme-solutions Ein begleitendes Whitepaper mit Fallstudien, die aufzeigen, wie der ESG Score Predictor zu einer vollständigen Portfolioabdeckung beiträgt, finden Sie hier. ÜBER MOODY’S ESG SOLUTIONS Moody's ESG Solutions Group ist eine Geschäftssparte der Moody's Corporation, die die wachsende globale Nachfrage nach ESG-Kriterien und Klimaerkenntnissen erfüllt. Die Gruppe nutzt die Daten und die Expertise von Moody's in den Bereichen ESG, Klimarisiken und nachhaltige Finanzen und arbeitet mit Moody's Investors Service sowie Moody's Analytics zusammen, um ein umfassendes, integriertes Angebot an Lösungen für ESG-Kriterien und Antworten auf Klimarisikofragen bereitzustellen, darunter ESG-Scores, Analysen, Nachhaltigkeitsratings und Prüfungs-/Zertifizierungsdienste für nachhaltige Finanzierung. Weitere Informationen finden Sie im Moody’s ESG Hub unter www.moodys.com/esg. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210713006168/de/





