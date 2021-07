Mit dieser Auszeichnung, die auf der virtuell stattfindenden HP Developer Partner Conference 2021 verliehen wurde, wird rf IDEAS für seine Rolle bei der Unterstützung von HP beim erfolgreichen Abschluss eines weltweiten Abkommens zur Bereitstellung von Lesegeräten mit der Technologie Bluetooth Low Energy, aber auch für seine Entwicklungsflexibilität und für die Bewältigung der Veränderungen und Herausforderungen im vergangenen Jahr gewürdigt. „Diese Auszeichnung steht für die großartige Beziehung, die wir zu HP aufgebaut haben“, sagte David Cottingham, Präsident von rf IDEAS. „Wir konnten die sichere Authentifizierung auf die nächste Stufe bringen, indem wir eine Lösung bereitstellen, die mobile Anmeldeinformationen und sichere physische Mitarbeiterausweise kombiniert. In einem schwierigen Jahr konnten wir harte Lieferfristen einhalten und HP sowie die Kunden von HP weiter unterstützen, auch nachdem die Produkte unser Lager schon lange verlassen hatten.“

Der HP Partner Award 2021 für Partner Agility geht an rf IDEAS, einen führenden Hersteller von Lesegeräten zur Authentifizierung und für logischen Zugang.

In den letzten 13 Jahren haben sich rf IDEAS und HP zusammengeschlossen, um führende Authentifizierungstechnologien für die Secure-Print-Lösungen von HP für viele Top-Unternehmen in verschiedenen Branchen auf der ganzen Welt bereitzustellen. In dieser Zeit hat rf IDEAS eine robuste Lieferkette aufgebaut, um HP auf verschiedenen Vertriebskanälen etwa mit MPS und weltweiten Distributoren direkt oder indirekt zu unterstützen.

„Die Pandemie verursachte viele neue technische und logistische Hürden, die wir überwinden mussten, um eine höchst komplexe und kundenspezifische Lösung zu liefern. Die positive und produktive Anpassung an ein sich ständig veränderndes Umfeld erfordert eine echte Partnerschaft, Flexibilität und Erfolgsbereitschaft“, sagte Paul Birkett, Leiter der Abteilung Commercial Software Solutions für das Druckgeschäft von HP. „Was rf IDEAS auszeichnet, ist die Reaktionsfähigkeit auf die sich schnell entwickelnden Kundenbedürfnisse von HP, und rf IDEAS war maßgeblich an unserer Arbeit mit diesem wichtigen Kunden beteiligt. Ohne die Arbeit dieses Partners hätten wir den mehrere Millionen Dollar einbringenden Abschluss über Managed Print Services auf globaler Ebene nicht hingebracht.“

Von HP wird rf IDEAS hiermit bereits zum fünften Mal für verschiedene Leistungen ausgezeichnet, nach früheren Auszeichnungen für Customer Focus (2020), Partner Sales Excellence (2017), Partner Collaboration in Excellence (2016) und Partner in Excellence (2014).

Erfahren Sie mehr über die Secure-Print-Lösungen von rf IDEAS (Link: https://www.rfideas.com/solutions/secure-print-management).

Über rf IDEAS

Das Unternehmen rf IDEAS, Inc., ist ein führender Anbieter von Lösungen für den logischen Zugang für das Gesundheitswesen, die Fertigungsbranche, Behörden, Bildungsinstitute und Unternehmen. Die „WAVE ID“-Lesegeräte des Unternehmens (vormals pcProx) gelten bei Benutzern rund um die Welt als zuverlässig und werden durch starke Partnerschaften mit führenden Anbietern von Identitätsmanagement gestützt. Die Lesegeräte von rf IDEAS ermöglichen innovative Lösungen für Single-Sign-On, sicheres Drucken, Anwesenheitsverfolgung und mobile Authentifizierung und unterstützen nahezu alle Berechtigungsnachweise weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.rfIDEAS.com.

Bei rf IDEAS handelt es sich um ein eingetragenes Warenzeichen von rf IDEAS, Inc. Alle anderen Marken, Dienstleistungsmarken und Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

