PARIFEX wählt Quanergy als exklusiven Zulieferer von 3D-LiDAR mit langer Reichweite für Geschwindigkeitserfassung und -kontrollen auf der Autobahn aus

Quanergy Selected by PARIFEX as Exclusive Supplier of Long-Range 3D LiDAR for Highway Speed Detection and Enforcement (Graphic: Business Wire)

Der LiDAR-Sensor M8 von Quanergy weist eine erweiterte Reichweite von bis zu 200 Metern und eine hervorragende Winkelauflösung von 0,033 Grad auf. Damit ist die äußerst genaue und zuverlässige Erfassung von Geschwindigkeitsüberschreitungen selbst in verkehrsreichen und hektischen Szenarien auf Autobahnen möglich. Der Sensor wird exklusiv in die VIGIE-Double-Side-Lösungen von PARIFEX integriert. Dieses System für außerstädtische Geschwindigkeitskontrollen kann verschiedene Fahrzeuge gleichzeitig auf verschiedenen Spuren verfolgen, erkennen und klassifizieren und dasjenige, das zu schnell fährt, anhand eines Bildes von Vorder- und Rückseite des Fahrzeugs ermitteln.

PARIFEX bietet das einzige in Frankreich zugelassene System für Geschwindigkeitsmessungen und -kontrollen auf LiDAR-Basis an. Im Rahmen einer mehrjährigen Partnerschaft rückt durch das Projekt das Ziel näher, sicherere Autobahnsysteme zu realisieren.

„Wir engagieren uns seit vielen Jahren für die Bereitstellung innovativer und zuverlässiger Lösungen, die eine Rolle bei der Verbesserung der Verkehrssicherheit insbesondere auf schnellen Autobahnstrecken spielen sollen“, sagte Franck Peyré, CEO von PARIFEX. „Wir haben uns für das LiDAR von Quanergy aufgrund seiner Genauigkeit bei der Stärkung der Lösung VIGIE Double-Side, seiner Fähigkeit zur Erfassung aus weiter Entfernung bei hohen Geschwindigkeiten sowie seiner hohen Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen entschieden. Unser erstes Projekt mit Quanergy, das in Rouen in Nordfrankreich realisiert wurde, bestätigte uns in unserer Entscheidung, die LiDAR-Technologie von Quanergy im VIGIE Double-Side weiterhin zu nutzen.“