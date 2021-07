G20-Staaten haben "Raum für Verbesserungen" bei der Nachhaltigkeit von Lebensmitteln, finden Economist Intelligence Unit und Barilla Foundation

London (ots/PRNewswire) - Die größten Volkswirtschaften der Welt wurden im

aktuellen Food Sustainability Index (FSI) nach Lebensmittelverlusten und

-verschwendung, nachhaltiger Landwirtschaft und ernährungswissenschaftlichen

Herausforderungen bewertet.



Die G20-Länder müssen im Vorfeld des UN-Gipfels für Ernährungssysteme mit gutem

Beispiel vorangehen, indem sie Lebensmittelverluste und -verschwendung weiter

reduzieren und die Ernährung und Landwirtschaft verbessern, so die Autoren des

Food Sustainability Index (FSI).





Der FSI, der von der Economist Intelligence Unit (EIU) in Zusammenarbeit mit demBarilla Center for Food and Nutrition (BCFN) entwickelt wurde, ergab für diemeisten Länder "Raum für Verbesserungen", wobei nur Kanada und Japan bei allendrei Säulen im obersten Quartil liegen.Weitere Spitzenreiter sind Australien, Frankreich, Italien und Großbritannien,während die USA bei übermäßigem Fleischkonsum und Flächenumwandlung für dieLandwirtschaft zu den Schlusslichtern gehören.Indonesien und Saudi-Arabien waren die Länder mit der schlechtesten Performancein allen Metriken."Die G20-Mitglieder erzeugen 80 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung und75 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen, was diesen Ländern sowohl dieMöglichkeit als auch die Verantwortung gibt, bei der Nachhaltigkeit vonLebensmitteln eine Vorreiterrolle zu spielen", sagte Martin Koehring , RegionalLead (EMEA) für Nachhaltigkeit, Klimawandel und natürliche Ressourcen bei derEIU.Der FSI zeigte Fortschritte bei der Reduzierung der 931 Millionen TonnenLebensmittel, die jedes Jahr weltweit verschwendet werden, aber keines derLänder hatte Pläne zur Erfassung der Verluste oder zur Überwachung derReduzierungsstrategien veröffentlicht.Die Autoren wiesen auch auf die Ernährungsgewohnheiten in den USA hin, wo derdurchschnittliche Verbraucher fast 250 g mehr Fleisch pro Tag isst alsempfohlen.Der Bericht führte Beweise dafür an, dass die Einhaltung derErnährungsrichtlinien der Regierungen die vorzeitigen Todesfälle um 15 Prozentund die Emissionen um 13 Prozent reduzieren würde, und hob die britische "Five aDay"-Kampagne hervor, die den Konsum von Obst und Gemüse um 10 Prozent steigernsoll.Laut FSI hatten alle G20-Länder Ernährungsrichtlinien, aber nur vier enthieltenNachhaltigkeit als Maßstab für eine gesunde Ernährung. Obwohl 13 Länder strengeneue Klimaziele hatten, berücksichtigten nur Indonesien und Kanada denAgrarsektor in ihren nationalen Plänen."Wir wissen, dass nachhaltige Lebensmittelsysteme ein integraler Bestandteil derin der 2030-Agenda der UN angestrebten nachhaltigen Entwicklungspfade sind. DieFührungsrolle der G20 kann den Wandel vorantreiben, der im gesamtenLebensmittelsystem notwendig ist, um alle unsere globalen Ziele zu erreichen,von der Reduzierung von Hunger und Armut bis hin zur Bekämpfung desKlimawandels", sagte Dr. Marta Antonelli , Forschungsleiterin des BCFN.