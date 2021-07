Milestone Technologies erwirbt Software Management Consultants, Inc. (SMCI), einen Anbieter von NextGen-IT-Beratungsleistungen, Talentmanagement und digitalen Lösungen

Milestone Technologies, eine global tätige Firma für Managed Services im IT-Bereich mit Sitz im Silicon Valley, gab heute die Übernahme von Software Management Consultants, Inc. (SMCI), bekannt. SMCI ist ein Anbieter von NextGen-IT-Beratungsleistungen, Talentmanagement und digitalen Lösungen mit Sitz in Glendale, Kalifornien, USA. Durch die Akquisition erweitert Milestone seine Präsenz im Südwesten und Südosten der USA und stärkt sein Portfolio für Managed Services im IT-Bereich.

„Ich freue mich sehr, das SMCI-Team, seine Kunden und Partner in der Milestone-Familie begrüßen zu dürfen. Wir sind gespannt auf die Kapazitäten, die SMCI zu unserem Serviceportfolio hinzufügen wird. Unsere Teams werden in gemeinschaftlicher Arbeit eine erhebliche Wertsteigerung für unsere Kunden herbeiführen“, so Sameer Kishore, Präsident und CEO. „SMCI und Milestone haben gemeinsame Werte und Überzeugungen und konzentrieren sich stark auf eine Arbeitskultur, in der die Mitarbeiter an erster Stelle stehen, sowie auf die Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen für die Kunden.“

„Wir sind begeistert über den Beitritt zur Milestone-Familie, und ich freue mich auf unsere gemeinsamen Erfolge“, sagte Robert Maltzman, COO von SMCI. „Angesichts des Serviceportfolios und der globalen Präsenz von Milestone haben wir nun die Möglichkeit, unsere Angebote zu erweitern und unseren Kunden bei ihren globalen IT-Bedürfnissen behilflich zu sein. Als Teil von Milestone erhalten unsere Mitarbeiter auch mehr Chancen auf berufliche Weiterentwicklung und Karriereplanung.“

Über Milestone Technologies

Milestone Technologies ist ein globaler Anbieter von Managed Services mit Sitz im Silicon Valley und bietet seit 1997 verschiedene Managed Services im IT-Bereich an, mit denen Hunderte von führenden Unternehmen Technologien auf der ganzen Welt bereitstellen können. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 2600 Branchenfachleute, betreut über 200 Kunden und ist in 36 verschiedenen Ländern tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.milestone.tech, und folgen Sie Milestone Technologies auf LinkedIn.

Über SMCI

SMCI ist ein Anbieter von NextGen-IT-Beratungsleistungen, Talentmanagement und digitalen Lösungen mit Sitz im kalifornischen Glendale, der seit 1983 Personalbesetzungsdienste und Lösungen für eine breite Palette an IT-Richtungen und -Plattformen in diversen Branchen erbringt. Die zentralen Geschäftswerte von SMCI, zu denen Integrität, Professionalität und Zusammenarbeit zählen, stehen im Mittelpunkt aller Tätigkeiten. Dem Unternehmen geht es darum, langfristige Beziehungen zu Kunden aufzubauen und sie über viele Jahre hinweg erfolgreich zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.smci.com.

