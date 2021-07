Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services kündigt Ausdehnung der Beziehung zu BestSecret an

Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services, ein global tätiges Unternehmen für ausgelagerte Logistikleistungen und einer der führenden Anbieter von Lieferkettenlösungen und E-Commerce-Logistik in Europa, hat heute die Ausdehnung seiner Beziehung zu BestSecret bekannt gegeben, einer geschlossenen Online-Shopping-Community mit Designermarken zu Rabattpreisen für registrierte Mitglieder.

Durch die erweiterte Vereinbarung übernimmt Ingram Micro die Abwicklung aller Aktivitäten zur Erfüllung der Vertragspflichten im Zusammenhang mit den Massenartikeln von BestSecret, zu denen hauptsächlich Produkte aus dem Haushalts- und Einrichtungssektor des Unternehmens gehören. Es wird erwartet, dass in den kommenden Jahren mehrere Millionen Artikel jährlich aus dem Lager von Ingram Micro in der brandenburgischen Gemeinde Großbeeren an BestSecret-Kunden in 30 Ländern verschickt werden.