Nippon Express Frankreich erwirbt GDP-Zertifizierung für firmeneigenes Lager in der Nähe des Pariser Flughafens Charles de Gaulle

TOKIO, 14. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Nippon Express France, S.A.S. (im Folgenden „NE France"), eine lokale Tochtergesellschaft von Nippon Express Co., Ltd. hat mit Wirkung vom 19. Mai von der Zertifizierungsstelle Bureau Veritas Certification France die Zertifizierung nach Good Distribution Practice (GDP) für Luft- und LKW-Frachttransporte (einschließlich vorübergehender Lagerungsdienste) in einem firmeneigenen Lager auf dem Gelände des Pariser Flughafens Charles de Gaulle erhalten und damit die Einhaltung der GDP-Standards für die ordnungsgemäße Distribution von Arzneimitteln nachgewiesen.

