Etruscus schließt Privatplatzierung über 2,6 Mio. Dollar ab und startet Explorationsprogramm

Jede Non-Flow-Through-Einheit im Wert von 0,30 $ besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (einer „Aktie“) und einem halben (½) Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie am Kapital des Unternehmens (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,40 $ pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum der Ausgabe der Warrants.

Jede Flow-Through-Einheit im Wert von 0,35 $ besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie und einem halben (½) Warrant zum Erwerb einer Nicht-Flow-Through-Aktie (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie am Kapital des Unternehmens (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,45 $ pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum der Warrants.

Die Flow-Through-Aktien werden sich im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes (Income Tax Act, dem „Gesetz“) als „Flow-Through-Aktien“ qualifizieren. Der Erlös aus der Flow-Through-Privatplatzierung wird für „kanadische Explorationsausgaben“ (im Sinne des Gesetzes) verwendet werden. Das Unternehmen wird den Käufern diese Ausgaben mit Wirksamkeitsdatum bis spätestens 31. Dezember 2021 und gemäß den Bestimmungen des Gesetzes erlassen.

Alle Aktien, die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabetag. Provisionen werden in Übereinstimmung mit den Wertpapierbestimmungen ausgezahlt. Das Unternehmen hat in Verbindung mit dieser Tranche der Privatplatzierung Provisionen in Höhe von 49.427 $ in bar gezahlt und 351.423 Finders-Warrants ausgegeben. Jeder Finders-Warrant berechtigt den Inhaber über einen Zeitraum von zwei Jahren zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,33 $.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös der Finanzierung für die Fortsetzung der Explorationsarbeiten auf seinen Liegenschaften Rock & Roll und Sugar in British Columbia, für allgemeines Betriebskapital und für die Evaluierung zukünftiger Möglichkeiten zu verwenden.

Etruscus freut sich, mitteilen zu können, dass die Feld-Crews in das Camp geschickt wurden, um mit der Exploration auf den Liegenschaften Rock & Roll und Sugar im Nordwesten von British Columbia anzufangen. Auf diesen wenig erforschten Liegenschaften ist ein Feldprogramm (das „Programm“) geplant, um aufkommende Zielgebiete, wie Hurricane und Hammer, voranzutreiben und mehr als 20 weitere geologische, geochemische und geophysikalische Zielgebiete zu untersuchen. Die für die Feldsaison 2021 geplanten Arbeiten werden aus geologischen Kartierungen und geochemischen Gesteins-, Gesteinssplitter-, Boden- und Schluffprobenprogrammen bestehen.

Das Gesamtziel des Programms ist es, diese Ziele in Richtung einer Bohrphase voranzutreiben. Das Unternehmen wartet auf die Bohrgenehmigung für seine erweiterten Claims und erwartet diese im Laufe dieser Explorationssaison.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung („U.S. Securities Act“) noch unter einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

Über Etruscus

Etruscus Resources Corp. ist ein Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung seiner zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Konzessionsgebiete Rock & Roll und Sugar gerichtet ist. Die Konzessionsgebiete erstrecken sich über insgesamt 27.880 Hektar in der Nähe der ehemaligen Mine Snip in der ertragreichen Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia.

Etruscus notiert unter dem Kürzel „ETR“ an der Canadian Securities Exchange und unter dem Kürzel „ERR“ an der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen verfügt über 28.514.306 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

Kontakt Investor Relations

Derek Wood

E-Mail: dwood@conduitir.com

Tel.: +1 403-668-7855

Unternehmenskontakt

Gordon Lam, CEO

E-Mail: info@etruscusresources.com

Tel.: +1 604-336-9088

Website: www.etruscusresources.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens, seiner Board-Mitglieder oder seiner leitenden Angestellten in Bezug auf die zukünftigen Geschäftsaktivitäten und Betriebsleistung des Unternehmens. Die Wörter „können“, „würden“, „könnten“, „werden“, „beabsichtigen“, „planen“, „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“ und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen oder dessen Management beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Geschäftsaktivitäten oder -ergebnisse darstellen und mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, und dass die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden, abweichen können. Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren werden in den regelmäßigen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben, einschließlich des vierteljährlichen und jährlichen Lageberichts (Management's Discussion and Analysis), die auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden können. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die hier als beabsichtigt, geplant, antizipiert, geglaubt, geschätzt oder erwartet beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risiken, Ungewissheiten und Faktoren aufzuzeigen, die zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen können, kann es andere geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie beabsichtigt, geplant, antizipiert, geglaubt, geschätzt oder erwartet ausfallen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die CSE und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

