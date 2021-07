Aktuell befindet sich Brent Crude seit den Tiefständen aus April letzten Jahres in einer fünften und finalen Aufwärtswelle, diese kam kurzzeitig im Bereich der Widerstandszone zwischen 75,00 und 77,34 US-Dollar zum Stehen. Allerdings scheint nach nur einer einwöchigen Pause die Rallye schon wieder weiterzugehen, wie die aktuelle Wochenkerze in Form eines bullischen Hammers eindrucksvoll belegt. Für ein Folgekaufsignal sollten jedoch die aktuellen Jahreshochs zwingend überwunden werden.

Fortsetzung wahrscheinlich

Rechnerisch lässt sich das Ziel der laufenden Aufwärtsbewegung seit 2020 vergleichsweise einfach berechnen, die Länge der ersten Kaufwelle kann in der Regel auf die finale und fünfte Welle gänzlich übertragen werden und lässt dadurch Kurspotenzial an 85,68 US-Dollar und somit die Höchststände aus 2018 erahnen. Hierzu sollte jedoch erst ein nachhaltiger Ausbruch mindestens per Wochenschlusskurs über 77,85 US-Dollar abgewartet werden. Geht es dagegen unter 70,00 US-Dollar mit dem Energieträger abwärts, würden Brent Crude Abschläge auf zunächst 66,65 US-Dollar drohen, darunter müssten die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 59,55 und 61,17 US-Dollar als Unterstützungen herhalten.