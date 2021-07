Bei früheren multilateralen Gesprächen zwischen den vier Partnern wurde das gemeinsame Interesse an einer Zusammenarbeit in Bereichen wie der In-situ-Produktion und -Speicherung von Sauerstoff und Wasserstoff, der Produktion und Speicherung von Wasserstoffenergie im Weltraum und auf der Mondoberfläche, Technologien zur Lebenserhaltung und Betankung von Satelliten und Trägerraketen im Orbit deutlich.

„Wir sind davon überzeugt, dass diese neue Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Luxemburg für die Entwicklung unseres Zentrums entscheidend sein wird, und wir freuen uns, mit Partnern wie CNES und Air Liquide zu kooperieren“, so Mathias Link, Ad-interim-Direktor bei ESRIC.

Das in Luxemburg ansässige ESRIC ist in dieser Form einzigartig und hat sich auf die Nutzung von Weltraumressourcen zur Erforschung durch Menschen und Roboter spezialisiert. Es wird unterstützt von der LSA und dem Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) sowie von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) als strategischem Partner.

CNES, LSA, ESRIC und Air Liquide führen derzeit Gespräche, um innerhalb des Zeitrahmens bis 2022 gemeinsame Teams zu formieren, die an konkreten Forschungsprojekten zur Entwicklung von Schlüsseltechnologien für die In-situ-Produktion und -Nutzung von Gasen arbeiten werden, die eine langfristige Erforschung des Weltraums ermöglichen.

