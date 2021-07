Cepton gewinnt Lidar-Großauftrag für Fahrerassistenzsysteme bei Detroiter Automobilhersteller

Cepton Technologies, ein Anbieter von Lidar-Lösungen, erhält von einem führenden Automobilhersteller mit Sitz in Detroit den bisher größten Auftrag für den Einsatz von Lidar-Sensoren in Fahrerassistenzsystemen (ADAS, Advanced Driver Assistance Systems)1. Dies gilt als Meilenstein sowohl für die Lidar-Branche als auch für das im Silicon-Valley ansässige Technologieunternehmen, das in diesem Monat sein fünfjähriges Bestehen feiert.

Der in Detroit ansässige Fahrzeughersteller wird die Lidar-Sensoren von Cepton voraussichtlich in der nächsten Generation seiner Fahrerassistenzsysteme einsetzen – nicht nur im Luxussegment, sondern in verschiedenen Fahrzeugklassen und -modellen. Dies eröffnet die Möglichkeit, die Lidar-Technologie für Fahrerassistenzsysteme erstmals auf dem Massenmarkt zu etablieren. Der Marktstart wird für das Jahr 2023 erwartet.