14.07.2021 – Die Verantwortlichen von Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) haben derzeit gut Lachen. Die Aufträge in rekordmässiger Höhe scheinen nur so zuzufliegen. Und so füllte sich nicht nur das Auftragsbuch im zweiten Quartal, sondern das neue Quartal geht positiv weiter – nach dem Megaauftrag aus Australien kommt heute Italien. Aber der aktienkurs verharrt seit Ankündigung der Kapitalerhöhung „im Tal der Tränen". Ob nach Ende der Zeichnungsphase – Morgen, am 15.07.2021 geplant – wieder die Aktie in die alten Regionen zurückkehren kann, die sie kurz vor der Ankündigung erreicht hatte, ist offen. Zumindest der „Verwässerungsdruck" sollte sich dann eingepreist haben und möglicherwiese liefert das EU-Programm „Fit-for-55", für heute angekündigt, neue Impulse. Oder einen Schub? Zuerst Italien, dann die Kapitalerhöhung: 55 MW nach Italien – weltweit kommen die Aufträge Und heute hat Nordex Erfolge aus Italien zu melden: Zwei Aufträge für Anlagen der Delta4000-Baureihe über insgesamt 54,9 MW. Für einen 26,1-MW-Windpark liefert die Nordex Group fünf Turbinen des Typs N149/5.X, weitere sechs Anlagen des Typs N133/4.8 kommen in einem 28,8-MW-Projekt zum Einsatz. Die Aufträge umfassen zudem jeweils einen Premium-Service-Vertrag der Turbinen über zunächst zwei Jahre mit mehreren Verlängerungsoptionen auf insgesamt bis zu 10 Jahre. Die Errichtung der Windparks soll im Sommer 2022 erfolgen, die Fertigstellung ist für den Herbst vorgesehen. Beide Projekte entstehen in der Region Campania im Südwesten Italiens auf Gebirgszügen mit 900 Metern über dem Meeresspiegel. Seit Anfang 2021 hat die Nordex Group insgesamt Aufträge über 143 MW aus Italien erhalten. Darunter ist auch ein erstes Projekt mit fünf Turbinen des Typs N163/5.X, die größten Turbinen, die in Italien installiert werden. Alle Projekte werden im Laufe des Jahres 2022 errichtet. Auftragseingang in Höhe von 1.534,1 MW (Q2 2020: 888 MW) Gestern gemeldet: Der feste Auftragseingang im Bereich Projekte (ohne Servicegeschäft) erreichte damit im ersten Halbjahr 2021 ein Volumen von 2.781,6 MW (H1 2020: 2.531,9 MW). Zwischen April und Juni 2021 bestellten Kunden insgesamt 297 Windkraftanlagen für Projekte in neun Ländern. Am gesamten Auftragsvolumen im zweiten Quartal machte Europa ca. 54 Prozent, Lateinamerika ca. 46 Prozent aus. Die stärksten Einzelmärkte in Europa waren Finnland, Deutschland, die Niederlande und Spanien, für Lateinamerika kamen zwei volumenstarke Aufträge aus Brasilien. Und jetzt noch zu Beginn des neuen Quartals der Australien-Hammer!





