Nach 5,4 Prozent Inflation in den USA im Juni sind auf dem Börsenparkett die Diskussionen darüber zurück, wie lange die Fed noch an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten kann

Die höher als erwartet ausgefallene Teuerung kommt den Bullen in die Quere. Auch die Wall Street wusste gestern so recht nicht, wie sie darauf reagieren sollte, am Ende aber überwog in New York die Zurückhaltung.