LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Für den Chemiekonzern BASF laufen die Geschäfte wieder deutlich besser, und das Management des Dax-Konzerns zeigt sich deshalb zunehmend optimistischer. Das sind gute Nachrichten nach einem schwierigen Jahr. Denn 2020 konnten die Ludwigshafener wegen des coronabedingten Einbruchs im zweiten und dritten Quartal beim Ergebnis nicht annähernd den Vorjahreswert erreichen. Was bei dem Unternehmen los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

DAS IST LOS BEI BASF: