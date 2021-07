GOLDMAN SACHS stuft VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: George Galliers

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN VORZÜGE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach neuen Details zur Konzernstrategie auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Die vom Autobauer verfolgte Strategie gebe eine Vision für die Zukunft, schrieb Analyst George Galliers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für Investoren sei das angehobene mittelfristige Profitabilitätsziel von besonderer Bedeutung. Er wie auch der Konsens lägen für das Jahr 2025 mit den Erwartungen aber schon im Rahmen der Margenspanne./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 20:58 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.