Foto: finanzbusiness Axel Sippel rückt auf in den Vorstand bei der Sparkasse Iserlohn Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 23 | 0 | 0 14.07.2021, 08:42 | Der Verwaltungsrat hat Sippel in den Vorstand der Sparkasse Iserlohn berufen. Im kommenden Jahr soll er den bisherigen Sparkassendirektor, Manfred Schäfer, ablösen, der dann in Ruhestand geht.

