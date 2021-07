dynaCERT-Aktionäre dürften heute vor Freude durch die Decke gehen. Immerhin kann sich der Kurs über ein Plus von rund acht Prozent freuen. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 0,27 EUR. Gehen die Bullen jetzt zum Angriff über?

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund sieben Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch liegt bei 0,29 EUR. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Da dieser Indikator bei 0,35 EUR notiert und dadurch eher für fallende Kurse spricht. Aber dass die Kurse auch Abwärtstrends positiv überraschen können, beweist dynaCERT heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

Fazit: Wie es bei dynaCERT weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.