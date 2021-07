TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in der Region Asien/Pazifik haben am Mittwoch geschwächelt. Nur wenige Börsen konnten sich mit leichten Gewinnen der vorherrschenden Tendenz entziehen. Das Ausmaß der Abgaben hielt sich unterdessen in Grenzen.

Mit den Verlusten reagierten die Aktienmärkte in Fernost auf die überraschend hohe Inflation in den USA. Die US-Verbraucherpreise für Juni waren noch ausgeprägter als von Analysten befürchtet ausgefallen. "Damit steigt auch der Druck auf die US-Notenbank, ihren ultra-expansiven Kurs zu beenden", merkte die LBBW an. Die lockere Politik der Notenbanken war eine der Triebfedern der fulminanten Erholung der Aktienmärkte seit dem Frühjahr vergangenen Jahres.