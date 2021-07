Ehemaliger israelischer Wissenschafts- und Technologieminister und einflussreicher Risikokapitalgeber verstärkt den Beratungsausschuss von Innocan Pharma

Izhar Shay war in der 35. Regierung des Staates Israel bis Januar 2021 Minister für Wissenschaft und Technologie. Davor leitete er die Aktivitäten von Canaan Partners in Israel und beaufsichtigte die Beteiligungstransaktionen dieser Firma bei einer Reihe von Unternehmen wie LiveU, N-trig, Rollout.io, Drupe, Regulus und Prime Sense. Seit seinem Ausscheiden aus der Regierung ist Herr Shay an diversen innovativen Unternehmensprojekten beteiligt, die das Potenzial haben, Großes zu bewirken. Derzeit ist er Projektpartner von Disruptive AI, einem Deep-Tech-Startup, das sich auf Beteiligungen auf Basis künstlicher Intelligenz spezialisiert hat. Daneben ist Herr Shay auch Chairman beim führenden Digital-Marketing-Konzern Kendago und als Berater, Board-Mitglied und Mentor von CEOs und Unternehmern aktiv an einer Reihe von innovativen Firmen beteiligt.

Izhar Shay

Izhar Shay erklärt: „ CBD hat das Potenzial, das Leid so vieler Menschen zu lindern. Innocan ist in der Entwicklung innovativer Therapiemethoden führend und richtet dabei sein Augenmerk auf die milliardenschwe ren CBD-Märkte. Und i ch habe das Privileg, Teil des Ber ater team s dieses Unternehmens zu werden . Was mich an Innocan am meisten begeistert, ist die seltene Verbindung zwischen profundem wissenschaftlichem Know-how und solider Geschäftserfahrung.“

„Herr Minister Izhar Shay ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit und ein hochkarätiger Unternehmer“, weiß CEO Iris Bincovich, „sein Eintritt in unseren Beratungsausschuss ist ein wichtiger Indikator dafür, welche s Ziel wir ansteuern: die Weltmärkte. Mit Unterstützung von Persönlichkeiten wie Izhar Shay wird es uns gelingen, dieses Ziel deutlich rascher zu erreichen.“

Über Innocan